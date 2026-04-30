Καύσιμα: Νέο ράλι ανόδου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές στην Πάτρα

Σε νέα τροχιά ανόδου βρίσκονται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, επηρεασμένες άμεσα από τη διεθνή αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία πλέον κινείται σταθερά πάνω από το φράγμα των 110 δολαρίων ανά βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές, με τις μέσες τιμές να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση τις τελευταίες 24ωρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης (diesel) αγγίζει πλέον τα 1,88 ευρώ το λίτρο.

Ενδεικτικό της ταχύτητας των αυξήσεων είναι ότι μέσα σε μόλις πέντε ημέρες:

Η αμόλυβδη βενζίνη ακρίβυνε κατά 2-3 λεπτά το λίτρο.

Το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε αύξηση περίπου 5 λεπτών το λίτρο.

Οι τιμές στην Πάτρα

Ειδικότερα στην περιοχή της Αχαΐας, η κατάσταση στην Πάτρα αντικατοπτρίζει πλήρως την ανοδική πίεση που δέχεται η περιφέρεια. Οι τιμές στα πρατήρια της πόλης εμφανίζουν μια ελαφρώς πιο συγκρατημένη αλλά σταθερά υψηλή εικόνα σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο όρο:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: Η μέση τιμή στην Πάτρα κυμαίνεται στα 2,03 €/λτ , με τις τιμές στο κέντρο της πόλης να “φλερτάρουν” με τα 2,05 €/λτ , ενώ ελάχιστα πρατήρια στην περιφέρεια (π.χ. περιοχή Ψαθοπύργου ή Ρίου) συγκρατούνται λίγο πάνω από τα 2,00 €/λτ .

Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel): Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,82 €/λτ, σημειώνοντας σημαντική απόκλιση από τις τιμές της Αττικής. Σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, όπως η Ακτή Δυμαίων και η Πανεπιστημίου, το Diesel κίνησης ξεκινά από τα 1,78 €/λτ και αγγίζει τα 1,85 €/λτ στις ενισχυμένες εκδόσεις του (Diesel Plus).

Οι περιοχές με τις χαμηλότερες τιμές

Παρά τη γενικευμένη τάση ανόδου, υπάρχουν αποκλίσεις ανά νομό. Η χαμηλότερη μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη εντοπίζεται στον Νομό Φλώρινας (2,014 €/λτ), ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στον Νομό Αττικής, με μέση τιμή στα 1,85 €/λτ.

Η σύγκριση με τις αρχές Μαρτίου

Η ψαλίδα των τιμών σε σχέση με την έναρξη της πολεμικής σύρραξης παραμένει μεγάλη. Η αμόλυβδη βενζίνη, από το 1,75 ευρώ που βρισκόταν αρχικά, σημειώνει πλέον συνολική αύξηση 30 λεπτών, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει επιβαρυνθεί κατά 31 λεπτά, καθώς στις αρχές Μαρτίου η τιμή του ήταν στο 1,57 ευρώ.

