Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Βρέθηκε νεκρός κρατούμενος
Ο 44χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του, στη Γ’ Πτέρυγα των Φυλακών Αγίου Στεφάνου Πάτρας.
Στο κελί του στη Γ’ πτέρυγα στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας, βρέθηκε νεκρός 44χρονος έγκλειστος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ιράν, που εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέση ναρκωτικών. Ηταν χρήστη ουσιών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News