Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Βρέθηκε νεκρός κρατούμενος

Στο κελί του στη Γ’ πτέρυγα στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας, βρέθηκε νεκρός 44χρονος έγκλειστος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ιράν, που εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέση ναρκωτικών. Ηταν χρήστη ουσιών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



