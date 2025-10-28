Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες ΦΩΤΟ

Κινητοποίηση προκλήθηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά τον εντοπισμό ενός πιστολιού μαζί με οκτώ σφαίρες, θαμμένων στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας. Το εύρημα, που περιλαμβάνει και γεμιστήρα, ενεργοποίησε συναγερμό στις διοικητικές και αστυνομικές αρχές, λόγω της φύσης των κρατουμένων στη συγκεκριμένη πτέρυγα.

Το όπλο αναγνωρίστηκε ως Pietro Beretta – Gardone V.T. Cal 7.65-PAT, τύπος που συχνά συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως συμβόλαια θανάτου. Η 5η πτέρυγα φιλοξενεί γνωστούς ποινικούς, μεταξύ των οποίων ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, χαρακτηρισμένος ως αρχηγός της «μαφίας των φυλακών», καθώς και Τούρκοι κρατούμενοι εμπλεκόμενοι σε δολοφονίες ομοεθνών τους στην Αττική. Εκεί προαυλίζονται επίσης μέλη κυκλωμάτων αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή χρήση του όπλου σε απόδραση με ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή εσωτερική ρήξη.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ρουτίνας ελέγχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και εκτιμούν πως το πιστόλι προοριζόταν για απόδρασή ή απόπειρα ομηρίας σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Πηγή: protothema.gr, megatv

