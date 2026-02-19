Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης

Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον του ανακριτή για την έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Η προσωρινή του κράτηση αποφασίστηκε ύστερα από σχεδόν πέντε ώρες διαδικασίας, με τον ίδιο να αρνείται ότι γνώριζε τον κίνδυνο και να αποδίδει ευθύνες σε τρίτους.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες είχαν δοθεί από αρμόδιους επιστήμονες και τεχνικούς, ενώ ανέφερε ότι ενημερώθηκε καθυστερημένα για ζητήματα που σχετίζονταν με οσμές στον χώρο. Τόνισε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν κανονικά και ότι δεν είχε γνώση για διαρροή υγραερίου ή ανάγκη διακοπής της παραγωγής.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε συντετριμμένος, βλέποντας κατά την απολογία του φωτογραφίες και βίντεο από το δυστύχημα, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Παράλληλα, επιχείρησε να αποδείξει ότι δεν αντιλαμβανόταν κίνδυνο, αναφέροντας ότι στον χώρο βρίσκονταν συχνά ακόμη και μέλη της οικογένειάς του.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη υποστήριξε πως η απόφαση προσωρινής κράτησης επηρεάστηκε από τη δημόσια πίεση, σημειώνοντας ότι —κατά την εκτίμησή του— δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θα δικαιολογούσαν την προφυλάκιση. Τόνισε ότι η υπεράσπιση θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την ανατροπή της απόφασης, επισημαίνοντας πως η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί στόχο και της ίδιας της πλευράς του κατηγορουμένου.

Αντίθετα, ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων χαρακτήρισε την απόφαση «τεκμηριωμένη», υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία και έγγραφα που δείχνουν πως υπήρχαν προειδοποιήσεις για τεχνικά ζητήματα στις εγκαταστάσεις, οι οποίες —κατά την εκτίμησή του— δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς. Έκανε επίσης λόγο για ευρύτερες ευθύνες που θα πρέπει να διερευνηθούν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διοικητικών παραλείψεων.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

