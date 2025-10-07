Φυτείες: Οι εικόνες από τον «κρατήρα» προκαλούν μεγάλη ανησυχία ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό που σημειώθηκε στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος κρατήρας άνοιξε ανάμεσα σε κατοικίες, πιθανότατα εξαιτίας καθίζησης του εδάφους.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό το πρωί της Τρίτης, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν την εκτεταμένη υποχώρηση του εδάφους μέσα στον οικισμό. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Δήμος Ξηρομέρου προχώρησε στην απομόνωση της περιοχής, ώστε να αποφευχθεί η προσέγγιση πολιτών ή οχημάτων, ενώ βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Στην περιοχή,βρίσκεται γεωλόγος προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και να προσδιορίσει τα αίτια της καθίζησης. Οι ειδικοί θα εξετάσουν αν το φαινόμενο οφείλεται σε υδρογεωλογικές διεργασίες, σε υπόγειες κοιλότητες ή σε άλλες μορφές αστάθειας του υπεδάφους.

Οι τοπικές αρχές ζητούν από τους κατοίκους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση του κρατήρα μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος. Παράλληλα, τονίζεται ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Εικόνες από drone

