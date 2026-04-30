Γ. Αντετοκούμπο: «Το 2027 ξανά στην Εθνική ομάδα»

“Σε όποια ομάδα παίζει ο αδερφός μου, θέλω να κερδίζει’ είπε ο αστέρας του ΝΒΑ

30 Απρ. 2026 12:36
Pelop News

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου, καθόμουν στη θέση μου και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά”, τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Αντετοκούμπο με αφορμή την παρουσία στο γήπεδο του Αρη.

“Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη ή στον Φιλαθλητικό, θέλω να κερδίζει και να παίζει καλά”, πρόσθεσε.

Όσο για το πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται ξανά με την Εθνική μπάσκετ: “Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω (σ.σ. η Εθνική ομάδα έχει δύο αγώνες τον Ιούλιο, έναν στα τέλη Αυγούστου και έναν στις αρχές Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω, γιατί είχα τραυματιστεί με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027», ανέφερε, με το επόμενο μεγάλο ραντεβού για την Εθνική να είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον Αύγουστο του 2027.

Ερωτηθείς για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι του απάντησε: “Έχω δουλειές το καλοκαίρι, με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά και στα νησιά”.

