Χάνουν Παναχαϊκή και Θύελλα, ισοπαλία για τον Παναιγιάλειο

Γ' Εθνική: Τα αποτελέσματα στο α' ημίχρονο των αγώνων
05 Οκτ. 2025 16:50
Παρότι δεν είχε απειληθεί και κρατούσε άνετα το «μηδέν», η Παναχαϊκή δέχθηκε γκολ στο 37′ από τον Πύργο και βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν κλείσει πολύ καλά όλους τους χώρους, αλλά μια ολιγωρία στην άμυνα ήταν αρκετή να βρεθούν πίσω. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και έχουν προσαρμοστεί σε ένα παιχνίδι αναμονής. Περίπου 2.000 θεατές στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, εκ των οποίων οι 100 είναι φίλοι της Παναχαϊκής.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο α’ ημίχρονο των αγώνων στον 4ο Ομιλο:

ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 1-0: 37’ Χαντί

Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-1: 24’ Ιορδανίδης

* Mετά το τέλος του ημιχρόνου διαπληκτίστηκαν οι Πανίτσας – Ιορδανίδης με αποτέλεσμα να δουν την κόκκινη κάρτα

Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 0-0

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2 τελικό: 14’ Χιλ, 77’ Χαρίτος – 45’+2 Κέρι, 61’ Γουσέτης

Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0

Μιλτιάδης – Λουτράκι 0-0
18:06 Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος
