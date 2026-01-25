Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα των αγώνων στο ημίχρονο
Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται το β’ ημίχρονο των αγώνων με δεδομένα τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί
Την ολική ανατροπή ψάχνει στο β’ ημίχρονο η Παναχαϊκή που βρίσκεται πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τον Πέλοπα Κιάτου στο γήπεδο των «κοκκινόμαυρων».
Το γκολ έχει πετύχει στο 30′ ο Μπατζελής.
Ο Παναιγιάλειος προηγείται 1-0 του Πανγυθεατικού στο Γύθειο, ενώ η Θύελλα κρατάει το 0-0 στο παιχνίδι με την Κόρινθο.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Παναχαϊκή – Πέλοπας Κιάτου 0-1: 30′ Μπατζελής
Πανγυθεατικός – Παναιγιάλειος 0-1: 38′ Λιάτος
Πύργος – Μιλτιάδης 0-0
Κόρινθος – Θύελλα Πατρών 0-0
Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 45′ Γυφτομήτρος. Κόκκινη: 45′ Μάλλης (Ερμής Μελιγούς)
Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου 1-0: 44′ Δρούγας
