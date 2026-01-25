Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα των αγώνων στο ημίχρονο

Την ολική ανατροπή ψάχνει στο β’ ημίχρονο η Παναχαϊκή που βρίσκεται πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τον Πέλοπα Κιάτου στο γήπεδο των «κοκκινόμαυρων».

Το γκολ έχει πετύχει στο 30′ ο Μπατζελής.

Ο Παναιγιάλειος προηγείται 1-0 του Πανγυθεατικού στο Γύθειο, ενώ η Θύελλα κρατάει το 0-0 στο παιχνίδι με την Κόρινθο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Παναχαϊκή – Πέλοπας Κιάτου 0-1: 30′ Μπατζελής

Πανγυθεατικός – Παναιγιάλειος 0-1: 38′ Λιάτος

Πύργος – Μιλτιάδης 0-0

Κόρινθος – Θύελλα Πατρών 0-0

Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 45′ Γυφτομήτρος. Κόκκινη: 45′ Μάλλης (Ερμής Μελιγούς)

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου 1-0: 44′ Δρούγας

