Γ’ Εθνική: Τι έχει γίνει στο ημίχρονο των αγώνων

Mε λίγη προσπάθεια, όλα θα τελειώσουν θετικά για τις ομάδες της Αχαΐας στο β’ ημίχρονο

22 Μαρ. 2026 15:52
Pelop News

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, η Παναχαϊκή προηγείται ήδη 4-0 του Πανγυθεατικού στο ημίχρονο της αναμέτρησης και το μόνο ενδιαφέρον της συνάντησης είναι το πού θα σταματήσει το σκορ.

Πρωταγωνιστής ο Νιφορόπουλος με τρία γκολ, ενώ ένα έχει πετύχει ο Συρμής.

Στο Αστρος, η Θύελλα κάνει τα εύκολα δύσκολα. Προηγήθηκε από νωρίς, έχει χάσει του κόσμου τις κλασικές ευκαιρίες και ισοφαρίστηκε από τον Ερμή Μελιγούς με ένα φάουλ που κόντραρε σε αμυντικό.

Ο Παναιγιάλειος είναι μπροστά στο σκορ στο παιχνίδι με την Κόρινθο, όμως στο β’ ημίχρονο θα πρέπει να διασφαλίσει τη νίκη.

Συνοπτικά:

Play offs

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 1-0: 7’ Σιάκας

Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0

Πύργος – Ζάκυνθος 0-0

 

Play outs

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 4-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ Συρμής

Ερμής Μελ. – Θύελλα 1-1: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος

Πανθουριακός – Λουτράκι 0-0

 

 

