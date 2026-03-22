Γ’ Εθνική: Τι έχει γίνει στο ημίχρονο των αγώνων
Mε λίγη προσπάθεια, όλα θα τελειώσουν θετικά για τις ομάδες της Αχαΐας στο β’ ημίχρονο
Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, η Παναχαϊκή προηγείται ήδη 4-0 του Πανγυθεατικού στο ημίχρονο της αναμέτρησης και το μόνο ενδιαφέρον της συνάντησης είναι το πού θα σταματήσει το σκορ.
Πρωταγωνιστής ο Νιφορόπουλος με τρία γκολ, ενώ ένα έχει πετύχει ο Συρμής.
Στο Αστρος, η Θύελλα κάνει τα εύκολα δύσκολα. Προηγήθηκε από νωρίς, έχει χάσει του κόσμου τις κλασικές ευκαιρίες και ισοφαρίστηκε από τον Ερμή Μελιγούς με ένα φάουλ που κόντραρε σε αμυντικό.
Ο Παναιγιάλειος είναι μπροστά στο σκορ στο παιχνίδι με την Κόρινθο, όμως στο β’ ημίχρονο θα πρέπει να διασφαλίσει τη νίκη.
Συνοπτικά:
Play offs
Παναιγιάλειος – Κόρινθος 1-0: 7’ Σιάκας
Πέλοπας – Μιλτιάδης 0-0
Πύργος – Ζάκυνθος 0-0
Play outs
Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός 4-0: 23’ 29’ πέναλτι 37’ Νιφορόπουλος, 31’ Συρμής
Ερμής Μελ. – Θύελλα 1-1: 34’ Παναγόπουλος – 4’ Ντίνος
Πανθουριακός – Λουτράκι 0-0
