ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!

Νέα δεδομένα για την υπόθεση με τον αστυνομικό της Ασφάλειας, του οποίου η πρώην σύντροφος του οποίου τον κατηγορεί ότι τη χτύπησε. Συγκεκριμένα σήμερα (21/10/2025) εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ.

Εξαφανισμένος ο αστυνομικός της Κρατικής Ασφάλειας όρμησε στην καλλονή συνάδελφο του

Μάλιστα, η επίσης αστυνομικός είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είχε ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και πειθαρχικά.

Η γυναίκα ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο καταγγέλλει δημόσια το περιστατικό, δείχνοντας μάλιστα στιγμιότυπα από τον φερόμενο ξυλοδαρμό της στο μαγαζί όπου τραγουδά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



