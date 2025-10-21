Εξαφανισμένος ο αστυνομικός της Κρατικής Ασφάλειας όρμησε στην καλλονή συνάδελφο του

Ο οξύθυμος 35χρονος με το «βαρύ χέρι», μετά την ενεργοποίηση του panic button που πάτησε η 27χρονη αστυνομικός της Τροχαίας και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, αναζητήθηκε αλλά δεν έχει βρεθεί

21 Οκτ. 2025 9:57
Pelop News

Εξακολουθεί να παραμένει εξαφανισμένος ο αστυνομικός της Κρατικής Ασφάλειας που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19.10.2025), όρμησε στην καλλονή συνάδελφο του και πρώην σύντροφό του, μέσα σε νυχτερινό κέντρο και την ξυλοκόπησε μπροστά στα μάτια έκπληκτων θαμώνων. Ο οξύθυμος 35χρονος με το «βαρύ χέρι», μετά την ενεργοποίηση του panic button που πάτησε η 27χρονη αστυνομικός της Τροχαίας και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, αναζητήθηκε από τους συναδέλφους του, οι οποίοι σάρωσαν όλα τα πιθανά σημεία που θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν.

Πληροφορίες του newsit.gr, λένε ότι τον αναζητήσαν ακόμη και στο πατρικό του στην Κρήτη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο αστυνομικός μετά το «θερμό» συμβάν και τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ η 27χρονη πρώην σύντροφός του και επίσης αστυνομικός, βρίσκεται στο σπίτι της σε αναρρωτική άδεια και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να συνέλθει από τα ψυχικά και σωματικά τραύματα που της προκάλεσε ο πρώην σύντροφος της.

Μια ιστορία που κρατάει από το 2022
Πληροφορίες λένε πως το συμβάν που εκτυλίχθηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο, ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στο σήριαλ της δραματικής ιστορίας μεταξύ των δυο πλευρών. Μιας υπόθεσης που κρατάει από το 2022 καθώς η κοπέλα είχε και στο παρελθόν καταγγείλει και πάλι στις αρχές τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι καταγγελίες αφορούσαν και πάλι για ενδοοικογενειακή βία και γι’ αυτό μάλιστα είχε εγκαταστήσει στο κινητό της τηλέφωνο το panic button. Ο 35χρονος, είχε διατεθεί στη φύλαξη επίσημου προσώπου και πριν από περίπου ένα χρόνο αλλά επέστρεψε στην Κρατική Ασφάλεια, όπου υπηρετεί σε διάφορες φυλάξεις στόχων.

Στις 04.50 το πρωί της Κυριακής, όταν η αστυνομικός πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης που είχε στο κινητό της τηλέφωνο, σήμανε συναγερμός στο αρμόδιο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 35χρονου. Ο αστυνομικός όμως, όσο και αν αναζητήθηκε σε όλα τα πιθανά σημεία, δεν εντοπίστηκε καθώς ήθελε να αποφύγει την αυτόφωρη διαδικασία.

 

