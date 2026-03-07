ΓΑΔΑ: «Τις βρήκα σε τάπερ σε άλσος στην Ακρόπολη» ισχυρίζεται ο 48χρονος με τις χειροβομβίδες

Σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης υποστηρίζει ότι βρήκε τις χειροβομβίδες ο 48χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

07 Μαρ. 2026 13:24
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για το περιστατικό με τον 48χρονο αλλοδαπό που συνελήφθη έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έχοντας στην κατοχή του χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εντόπισε τα εκρηκτικά μέσα σε ένα τάπερ, το οποίο βρήκε σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, αναζητούσε αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά, όταν βρήκε το τάπερ μέσα στο οποίο υπήρχαν προσεκτικά σφραγισμένες οι χειροβομβίδες.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό έξω από τη ΓΑΔΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 48χρονος προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά από την είσοδο του κτιρίου της ΓΑΔΑ, κινούμενος από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο άνδρας κρατούσε σακούλα και φορούσε σακίδιο πλάτης, ενώ ενημέρωσε τον αστυνομικό σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και, περίπου 25 λεπτά αργότερα, ο 48χρονος ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε.

Τρεις χειροβομβίδες στην κατοχή του

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε μαζί του τρεις χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ήταν αμυντικού τύπου Μ75 τσεχικής προέλευσης, πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες, ενώ η τρίτη δεν ήταν λειτουργική.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος, χωρίς να εντοπιστούν άλλα ευρήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ο 48χρονος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΓΑΔΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Εκεί εξετάζεται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του οι χειροβομβίδες, καθώς και αν υπάρχουν ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις.

