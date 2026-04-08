Γαλάτσι: Καταδίωξη ανηλίκων που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 13 και 16 ετών, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Γαλάτσι, μετά από καταδίωξη.

[contaisu_summary]

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το δίκυκλο και ζήτησαν έλεγχο από τους επιβαίνοντες. Ο 16χρονος οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε και οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί δύο ημέρες νωρίτερα από την Κυψέλη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



