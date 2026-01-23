Γαλάτσι: Νεαροί πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 14χρονος

Έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό πέντε ανηλίκων που έριξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου στο Γαλάτσι και τραυμάτισαν 14χρονο πραγματοποιούν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου όταν η ομάδα ανηλίκων με καλυμμένα χαρακτηριστικά έριξε βεγγαλικά στο προαύλιο.

Ο 14χρονος υπέστη έγκαυμα στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή μετά την πράξη τους.

