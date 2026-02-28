Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γαλάτσι, όταν 32χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα
28 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος οδηγός της μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αναβάτη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

