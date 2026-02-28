Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος οδηγός της μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αναβάτη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



