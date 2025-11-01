«Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο βουλευτής Β’ Πειραιάς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στο θέμα των ΕΛΤΑ σημειώνοντας: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματά τους».

ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους

Και προσθέτει: «Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β’ Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου».

Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει καταληκτικά: «Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



