«Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ζητά να ανακληθεί η απόφαση

01 Νοέ. 2025 17:31
Pelop News

Ο βουλευτής Β’ Πειραιάς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στο θέμα των ΕΛΤΑ σημειώνοντας: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματά τους».

ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους

Και προσθέτει: «Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β’ Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου».

Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει καταληκτικά: «Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».
