Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες

Τριακόσιες σαράντα τρεις γυναίκες, μαζί με φεμινιστικές οργανώσεις, κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για δημόσια εξύβριση, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας αποκαλεί δύο ακτιβίστριες «sales connes» (ηλίθιες σκύλες).

Το περιστατικό συνέβη στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι, όπου η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησε παράσταση του κωμικού και ηθοποιού Αρί Αμπιτάν, συνοδευόμενη από την κόρη της και φίλους.

Την προηγούμενη βραδιά, φεμινίστριες είχαν διακόψει την παράσταση φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό, αλλά η υπόθεση αρχειοθετήθηκε το 2024 λόγω έλλειψης στοιχείων, απόφαση που επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο 2025.

Στο βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν ρωτά τον ηθοποιό πώς αισθάνεται και, όταν εκείνος εκφράζει φόβο, αναφέρεται στις διαδηλώτριες με τον προσβλητικό χαρακτηρισμό, προσθέτοντας ότι αν επανεμφανιστούν «θα τις πετάξουμε έξω».

Ο αριθμός 343 των μηνυτριών είναι συμβολικός και παραπέμπει στο ιστορικό «Μανιφέστο των 343» του 1971, όπου ισάριθμες Γαλλίδες δήλωσαν δημόσια ότι είχαν κάνει παράνομη άμβλωση, διεκδικώντας τη νομιμοποίησή της.

Η δικηγόρος των οργανώσεων Ζιλιέτ Σαπέλ υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις της Πρώτης Κυρίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης της και ότι δεν μπορεί να μιλά ως ιδιώτης.

Η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε ότι λυπάται αν πλήγωσε θύματα βίας, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια ιδιωτικά, αλλά τόνισε ότι δεν τα ανακαλεί, υπερασπιζόμενη το δικαίωμά της να εκφράζεται ελεύθερα σε προσωπικές στιγμές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με καλλιτέχνιδες και προσωπικότητες να υιοθετούν ειρωνικά τον χαρακτηρισμό μέσω του hashtag #salesconnes. Ανάμεσά τους η Ζουντίτ Γκοντρίς, κεντρική φιγούρα του γαλλικού #MeToo, η οποία δήλωσε αλληλεγγύη στις διαδηλώτριες.

