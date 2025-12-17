Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες

Η Πρώτη Κυρία χαρακτήρισε «ηλίθιες σκύλες» ακτιβίστριες που διαμαρτυρήθηκαν σε παράσταση του Αρί Αμπιτάν

Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες
17 Δεκ. 2025 22:44
Τριακόσιες σαράντα τρεις γυναίκες, μαζί με φεμινιστικές οργανώσεις, κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για δημόσια εξύβριση, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας αποκαλεί δύο ακτιβίστριες «sales connes» (ηλίθιες σκύλες).

Το περιστατικό συνέβη στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι, όπου η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησε παράσταση του κωμικού και ηθοποιού Αρί Αμπιτάν, συνοδευόμενη από την κόρη της και φίλους.

Την προηγούμενη βραδιά, φεμινίστριες είχαν διακόψει την παράσταση φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό, αλλά η υπόθεση αρχειοθετήθηκε το 2024 λόγω έλλειψης στοιχείων, απόφαση που επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο 2025.

Στο βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν ρωτά τον ηθοποιό πώς αισθάνεται και, όταν εκείνος εκφράζει φόβο, αναφέρεται στις διαδηλώτριες με τον προσβλητικό χαρακτηρισμό, προσθέτοντας ότι αν επανεμφανιστούν «θα τις πετάξουμε έξω».

Ο αριθμός 343 των μηνυτριών είναι συμβολικός και παραπέμπει στο ιστορικό «Μανιφέστο των 343» του 1971, όπου ισάριθμες Γαλλίδες δήλωσαν δημόσια ότι είχαν κάνει παράνομη άμβλωση, διεκδικώντας τη νομιμοποίησή της.

Η δικηγόρος των οργανώσεων Ζιλιέτ Σαπέλ υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις της Πρώτης Κυρίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης της και ότι δεν μπορεί να μιλά ως ιδιώτης.

Η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε ότι λυπάται αν πλήγωσε θύματα βίας, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια ιδιωτικά, αλλά τόνισε ότι δεν τα ανακαλεί, υπερασπιζόμενη το δικαίωμά της να εκφράζεται ελεύθερα σε προσωπικές στιγμές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με καλλιτέχνιδες και προσωπικότητες να υιοθετούν ειρωνικά τον χαρακτηρισμό μέσω του hashtag #salesconnes. Ανάμεσά τους η Ζουντίτ Γκοντρίς, κεντρική φιγούρα του γαλλικού #MeToo, η οποία δήλωσε αλληλεγγύη στις διαδηλώτριες.

