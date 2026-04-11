Γαλλία: 9χρονος βρέθηκε φυλακισμένος σε βαν από τον ίδιο του τον πατέρα

Μια υπόθεση ακραίας κακοποίησης ανηλίκου έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, μετά τον εντοπισμό ενός 9χρονου αγοριού μέσα σε σταθμευμένο βαν στην περιοχή του Αλσατίου. Σύμφωνα με τις γαλλικές και διεθνείς αναφορές, το παιδί βρέθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου σε πολύ κακή φυσική κατάσταση, γυμνό, κάτω από κουβέρτα, ανάμεσα σε σκουπίδια, ενώ ήταν εμφανώς υποσιτισμένο και δεν μπορούσε να περπατήσει.

Η αποκάλυψη έγινε ύστερα από αναφορές γειτόνων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές αφού άκουγαν ήχους παιδιού να προέρχονται από το βαν. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το αγόρι σε συνθήκες που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρέπεμπαν σε παρατεταμένη εγκατάλειψη και εγκλεισμό. Το παιδί φέρεται να είχε μείνει περιορισμένο στο όχημα για περισσότερο από έναν χρόνο, με τις αρχές να εξετάζουν το ακριβές χρονικό διάστημα της κράτησής του.

Τι λένε οι αρχές για την κατάσταση του παιδιού

Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιγράφουν ένα παιδί εξαντλημένο, αφυδατωμένο και με σοβαρή σωματική επιβάρυνση από τον παρατεταμένο εγκλεισμό. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν από την εισαγγελία και μεταδόθηκαν από γαλλικά μέσα, ο 9χρονος ήταν ξαπλωμένος σε εμβρυακή στάση και δίπλα του υπήρχαν απορρίμματα και ανθρώπινα περιττώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ανέφερε ότι δεν του επιτρεπόταν να βγαίνει από το όχημα ούτε για στοιχειώδεις ανάγκες, ενώ λάμβανε περιορισμένη τροφή και νερό. Οι περιγραφές αυτές συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής κακοποίησης και στέρησης φροντίδας, γι’ αυτό και η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις γαλλικές αρχές ως εξαιρετικά σοβαρή.

Συνελήφθη ο πατέρας, κατηγορίες και για τη σύντροφό του

Ο 43χρονος πατέρας συνελήφθη και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατηγορείται για απαγωγή, παράνομη κράτηση ανηλίκου και στέρηση τροφής ή φροντίδας. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα και τον ρόλο της 37χρονης συντρόφου του, η οποία φέρεται να γνώριζε τουλάχιστον μέρος της κατάστασης χωρίς να την καταγγείλει.

Ο ίδιος ο πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κράτησε το παιδί στο βαν για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του δεν ήθελε το παιδί στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι το αγόρι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ μάλιστα αναφερόταν ότι πριν από την εξαφάνισή του είχε καλή σχολική εικόνα.

Υπό προστασία τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας

Η υπόθεση δεν σταματά στον 9χρονο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, και τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, κορίτσια 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών, καθώς η έρευνα επεκτείνεται πλέον στο συνολικό οικογενειακό περιβάλλον. Το 9χρονο αγόρι λαμβάνει ήδη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το εύρος της κακοποίησης και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε.

Το βάρος της υπόθεσης είναι τέτοιο που έχει ήδη προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη, όχι μόνο για τη φρίκη των συνθηκών που περιγράφονται, αλλά και για το γεγονός ότι ένα παιδί φαίνεται να έμεινε για τόσο μεγάλο διάστημα αόρατο μέσα σε έναν χώρο απόλυτης εγκατάλειψης.

