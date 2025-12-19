Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου

Το Λούβρο είχε ανοίξει μόνον εν μέρει μετά το κλείσιμο στο σύνολό του στις αρχές της εβδομάδας, αλλά πλέον μπορεί να υποδεχθεί τους επισκέπτες, που είναι πολλοί αυτήν την περίοδο του χρόνου, στο σύνολο των χώρων του

19 Δεκ. 2025 17:17
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι μπόρεσε σήμερα να ξανανοίξει «κανονικά» αφού οι υπάλληλοί του ψήφισαν τον τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει τη Δευτέρα με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας και επιπρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια, γνωστοποιήθηκε στο AFP από συνδικάτα και τη διεύθυνση του μουσείου.

Το γνωστό μουσείο, το οποίο είχε κλείσει τελείως τη Δευτέρα λόγω της απεργιακής κινητοποίησης, είχε ανοίξει μόνον εν μέρει τους χώρους του έκτοτε.

Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση έγινε ύστερα από την ληστεία που διαπράχθηκε στο μουσείο στις 19 Οκτωβρίου.

«Το μουσείο άνοιξε κανονικά», δήλωσε σήμερα το πρωί στο AFP εκπρόσωπός του.

«Δεν ψηφίσαμε υπέρ της απεργίας διότι θέλουμε να δώσουμε μια νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις», εξήγησε στο AFP η Βαλερί Μπο, εκπρόσωπος του συνδικάτου CFDT, ενώ ο συνάδελφός της του CGT, ο Κριστιάν Γκαλανί, βεβαίωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «περιθώριο ελιγμών» στις συζητήσεις με το υπουργείο Πολιτισμού.

Αυτό δεσμεύτηκε κυρίως για την ακύρωση μείωσης 5,7 εκατομμυρίων ευρώ της δημόσιας επιχορήγησης στο Μουσείο του Λούβρου και των προσλήψεων και επανεκτίμηση των αποζημιώσεων που κρίνονται ακόμη ανεπαρκείς.

Παράλληλα με αυτήν την κοινωνική σύγκρουση, η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ υπερασπίστηκε ξανά τον εαυτό της χθες, Πέμπτη, την επομένη ακρόασής της στη Γερουσία, όπου η διαχείριση από την ίδια της ασφάλειας του μουσείου επικρίθηκε έντονα.

Σε ερώτηση που της έγινε από τον ραδιοσταθμό France Inter, η πρόεδρος του Λούβρου δήλωσε ότι χαίρει ακόμη επαρκούς εμπιστοσύνης για να διατηρηθεί στη θέση της ως επικεφαλής του μουσείου, την οποία κατέχει από τα τέλη του 2021.

