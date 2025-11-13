Γαλλία: Από 16 Μαρτίου ως 3 Ιουνίου η δίκη Σαρκοζί

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας δηλώνει αθώος και αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του.

13 Νοέ. 2025 12:35
13 Νοέ. 2025 12:35
Ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης, με τη δίκη να ορίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα (10.11.2025) και επέστρεψε στο σπίτι του και στη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού – μετά από 20 μέρες στη φυλακή Λα Σαντέ.

Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του.

«Καθώς ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο Χ, ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού.

 

«Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Η υπόλοιπη ιστορία μένει να γραφτεί», πρόσθεσε.

