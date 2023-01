Γαλλία: Διάσημος πίνακας είχε χαθεί για χρόνια και βρέθηκε στη συλλογή της Μαντόνα – Της ζητούν να τον παραδώσει

Για χρόνια ο διάσημος πίνακας «Diana and Endymion» (Ντιάνα και Ενδυμίων) θεωρείτο χαμένος και τώρα φαίνεται πως ανακαλύφθηκε στην προσωπική συλλογή της Μαντόνα.

Οι αρχές της γαλλικής πόλης της Αμιένης κάλεσαν τη σταρ της ποπ Μαντόνα να δανείσει έναν πίνακα που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έχει χαθεί εδώ και χρόνια και μπορεί τώρα να βρίσκεται στη συλλογή της.

Το αίτημα διατυπώθηκε, καθώς η πόλη διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η δήμαρχος της πόλης, Μπριζίτ Φουρέ, απηύθυνε έκκληση στη Μαντόνα, λέγοντας: «Υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε εσάς και την πόλη μας».

Ο πίνακας, «Diana and Endymion» (Ντιάνα και Ενδυμίων) έχει αποδοθεί στον Ζερόμ Μαρτάν Λανγκλουά.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο κοινό ήταν σε Μουσείο στην Αμιένη πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχει τεκμηριωθεί πού βρίσκεται από τότε.

Ο πίνακας του 19ου αιώνα παραγγέλθηκε από τον Γάλλο βασιλιά Λουδοβίκο XVIII και κάποια στιγμή πιστεύεται ότι καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το 1918. Σύμφωνα με τη Le Figaro, ένα έργο που πιστεύεται ότι ήταν είτε το πρωτότυπο που εξαφανίστηκε από την Αμιένη ή αντίγραφο, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέας Υόρκη του οίκου Sotheby’s το 1989. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές η βασίλισσα της ποπ αγόρασε τον πίνακα καταβάλλοντας το ποσό των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Μαντόνα είναι γνωστή συλλέκτρια φωτογραφιών και έργων τέχνης.

Μια εικόνα του πίνακα εμφανίστηκε σε άρθρο του 2015 του Paris Match, το οποίο αναφερόταν στη συλλογή της τραγουδίστριας. Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν η Μαντόνα είναι η ιδιοκτήτρια του έργου ή αν ο πίνακας που απεικονίζεται στο άρθρο του 2015 είναι ο πρωτότυπος που χάθηκε από το Μουσείο της Αμιένης.

