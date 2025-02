Γαλλία: Δύο τραυματίες από πυρά αστυνομικών στο Παρίσι ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας σιδηροδρόμων πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σήμερα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων έναν άνδρα που έκανε γκράφιτι μια σβάστικα σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, και στη συνέχεια έβγαλε όπλο, τόνισε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε έλεγχο των αστυνομικών, ο άνδρας που ζωγράφιζε με σπρέι μια σβάστικα, έβγαλε όπλο.

#BREAKING: Man drawing Nazi symbols at a train station in Paris has been shot by security forces.

When he was confronted, he pulled a fake gun and pointed it at the officers. It turned out to be a bad idea.#Paris #Nazi

