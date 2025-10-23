Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ληστές έμειναν μέσα λιγότερο από τέσσερα λεπτά και διέφυγαν στις 09:38 το πρωί, επιβαίνοντας σε δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω από το μουσείο.

23 Οκτ. 2025 10:34
Μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για τους ληστές να πραγματοποιήσουν την ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, που ήταν βγαλμένη από σενάριο ταινίας.

Σε λιγότερο από 4 λεπτά οι ληστές κατάφεραν με μελετημένες κινήσεις να «αδειάσουν» τη Γκαλερί του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου, αποσπώντας κοσμήματα του Στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον τρόπο δράσης τους απεικονίζει καρέ – καρέ βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης χάρη στις πληροφορίες του τμήματος Αστυνομίας και Δικαιοσύνης του BFM TV, μέσα από μία εντυπωσιακή γραφική αναπαράσταση.

Οι τέσσερις ύποπτοι έφτασαν στο Λούβρο με όχημα που έφερε μηχανική πλατφόρμα (ανυψωτικό), την οποία χρησιμοποίησαν οι δύο από αυτούς για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη μεταλλική σκάλα να φτάνει μέχρι ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, ενώ όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η μοναδική κάμερα που έδειχνε τον χώρο εξωτερικά, ήταν στραμμένη αλλού προς τον Σηκουάνα.

Δύο από τους ληστές μπήκαν στο μουσείο κόβοντας το τζάμι του παραθύρου με ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι αμέσως εκκένωσαν τον χώρο. Οι δράστες στη συνέχεια έσπασαν τα τζάμια δύο προθηκών που περιείχαν τα πολύτιμα κοσμήματα.

Λεπτό προς λεπτό οι δράστες εκτέλεσαν το ριψοκίνδυνο σχέδιό τους, εκθέτοντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο που «ξεγυμνώθηκε» σε ζητήματα ασφαλείας.
