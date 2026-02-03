Γαλλία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 μετά από μήνες δυσπιστίας

Τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας έβαλε η Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό για το 2026.

Η ψήφιση του προϋπολογισμού -με την κυβέρνηση Λεκορνί να επιβιώνει από διαδοχικές προτάσεις μομφής στην Εθνοσυνέλευση – έρχεται έπειτα από μήνες έντονων διαβουλεύσεων και κοινοβουλευτικού αδιεξόδου, που είχαν προκαλέσει ανησυχία στις αγορές και στους Ευρωπαίους εταίρους της Γαλλία εν μέσω φόβων για επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Χρήση συνταγματικής ρήτρας για αποφυγή ψηφοφορίας

Ο Λεκορνί ενεργοποίησε το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, άνοιξε τον δρόμο για προτάσεις μομφής, οι οποίες – αν υπερψηφίζονταν – θα οδηγούσαν στην απόρριψη του προϋπολογισμού και στην πτώση της κυβέρνησης.

Τελικά, δύο προτάσεις μομφής από την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά απορρίφθηκαν τη Δευτέρα. Η κρίσιμη παράμετρος ήταν η στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο επέλεξε να μην καταψηφίσει την κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας ανταλλάγματα όπως η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και κοινωνικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και φθηνά γεύματα για φοιτητές.

Έλλειμμα στο 5% και ενίσχυση της άμυνας της Γαλλίας

Ο Λεκορνί χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «σημείο καμπής», υπογραμμίζοντας ότι προβλέπει αύξηση των αμυντικών δαπανών της Γαλλίας κατά 6,5 δισ. ευρώ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2026 εκτιμάται κοντά στο 5% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον αρχικό στόχο του 4,6%–4,7%, καθώς οι κυβερνητικές παραχωρήσεις κατέστησαν αδύνατη μια πιο αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% της ΕΕ έως το 2029, ωστόσο το δημόσιο χρέος παραμένει πάνω από το 117% του ΑΕΠ, από επίπεδα κάτω του 100% πριν την πανδημία.

Σε πολιτικό αδιέξοδο η Γαλλία από τις πρόωρες εκλογές του 2024

Η γαλλική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε παρατεταμένη αστάθεια από τις πρόωρες εκλογές του 2024, τις οποίες είχε προκηρύξει αιφνιδιαστικά ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οδηγώντας σε μια κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Έκτοτε, διαδοχικές κυβερνήσεις κατέρρευσαν λόγω διαφωνιών για τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Λεκορνί κατάφερε να αποφύγει την τύχη των προκατόχων του, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού, οι οποίοι είχαν εξαναγκαστεί σε παραίτηση έπειτα από συγκρούσεις με την Εθνοσυνέλευση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



