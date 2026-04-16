Γαλλία: Εκταφή μετά από 35 χρόνια για τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ – Στο «μικροσκόπιο» ο Ντομινίκ Πελικό

16 Απρ. 2026 14:25
Νέα τροπή λαμβάνει μία από τις πιο σκοτεινές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στη Γαλλία, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην εκταφή της σορού της Σοφί Νάρμ, 35 χρόνια μετά τη δολοφονία της στο Παρίσι.

Η εξέλιξη αυτή, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, έρχεται να δώσει νέα ώθηση στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της άγριας δολοφονίας της 23χρονης μεσίτριας το 1991.

Απόφαση της Δικαιοσύνης και νέες υποψίες

Η εκταφή είχε εγκριθεί ήδη από τις 7 Νοεμβρίου από το Εφετείο των Βερσαλλιών, στο πλαίσιο επανεξέτασης της υπόθεσης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν νέα στοιχεία που να συνδέουν τον Ντομινίκ Πελικό με το έγκλημα.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα Le Parisien οι δικηγόροι των εμπλεκομένων πλευρών, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο λόγω νέων δεδομένων.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Σοφί Νάρμ είχε βρεθεί νεκρή στις 4 Δεκεμβρίου 1991 σε διαμέρισμα στην οδό Μανέν, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η νεαρή είχε μεταβεί εκεί για επαγγελματικό ραντεβού, προκειμένου να παρουσιάσει ακίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, το θύμα είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό και βρέθηκε ημίγυμνο από τον προϊστάμενό της. Παρά τις έρευνες, ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, με την υπόθεση να παραμένει για δεκαετίες στο αρχείο.

Ο ρόλος του Ντομινίκ Πελικό

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στον Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος έχει απασχολήσει τη γαλλική Δικαιοσύνη για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί εν μέρει την εμπλοκή του σε απόπειρα βιασμού άλλης μεσίτριας το 1999 στη Σεν-ε-Μαρν, υπόθεση στην οποία ταυτοποιήθηκε μέσω DNA.

Οι ερευνητές εντοπίζουν ομοιότητες στον τρόπο δράσης μεταξύ των δύο υποθέσεων, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για πιθανή εμπλοκή του και στην υπόθεση της Σοφί Νάρμ.

Ο Πελικό έχει καταδικαστεί οριστικά στα τέλη του 2024 από ποινικό δικαστήριο της Γαλλίας σε 20ετή κάθειρξη για την υπόθεση των λεγόμενων «βιασμών της Μαζάν», μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα.

Άρνηση εμπλοκής και συνέχιση ερευνών

Παρά τις ενδείξεις, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον βιασμό και τη δολοφονία της 23χρονης. Η εκταφή της σορού αναμένεται να ρίξει νέο φως στην υπόθεση, μέσω σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης DNA, που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε ένα έγκλημα που παραμένει ανεξιχνίαστο επί δεκαετίες.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με στόχο να δοθεί, έστω και μετά από 35 χρόνια, δικαιοσύνη για τη Σοφί Νάρμ και την οικογένειά της.

