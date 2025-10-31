Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»

Η προκαταρκτική έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Υποθέσεων (Igas) – η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί – αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στα μέσα ασφαλείας, «ακατάλληλη διακυβέρνηση» σε σχέση με τους υφιστάμενους κινδύνους και «εντελώς απαρχαιωμένα πρωτόκολλα» αντίδρασης σε περιστατικά κλοπής ή εισβολής.

Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
31 Οκτ. 2025 16:44
Pelop News

Η διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου αποκάλυψε «χρόνια υποτίμηση των κινδύνων εισβολής», όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Παρασκευή. Η υπουργός ανακοίνωσε τη διενέργεια «ολικού ελέγχου των κινδύνων εισβολής και κλοπής στο μουσείο έως το τέλος του 2025».

Σύμφωνα με τη Ντατί, η προκαταρκτική έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Υποθέσεων (Igas) – η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί – αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στα μέσα ασφαλείας, «ακατάλληλη διακυβέρνηση» σε σχέση με τους υφιστάμενους κινδύνους και «εντελώς απαρχαιωμένα πρωτόκολλα» αντίδρασης σε περιστατικά κλοπής ή εισβολής.

«Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια οι κίνδυνοι διάρρηξης και κλοπής έχουν συστηματικά υποτιμηθεί στο Λούβρο», ανέφερε η υπουργός, τονίζοντας ότι απαιτούνται «άμεσα μέτρα». Όπως πρόσθεσε, στον εξωτερικό χώρο του μουσείου θα τοποθετηθούν «ειδικά συστήματα» που θα εμποδίζουν τους επίδοξους εισβολείς, ενώ η «εκπαίδευση των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια θα καταστεί υποχρεωτική και συστηματική».

Η Ντατί ανακοίνωσε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου θα συγκληθεί εκτάκτως «προκειμένου να επανεξετάσει τη διακυβέρνηση και την οργανωτική δομή του Λούβρου» και να δημιουργήσει «μια νέα διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας υπό την προεδρία του ιδρύματος».

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την ακρόασή της στη Γερουσία, η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, επισημαίνοντας ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για την κατάσταση του μουσείου. «Από την ανάληψη των καθηκόντων μου τον Σεπτέμβριο του 2021, δεν σταμάτησα να επισημαίνω στην πολιτική μας ηγεσία, στους βουλευτές και στα μέσα ενημέρωσης την κατάσταση φθοράς και γενικής απαξίωσης του Λούβρου, των κτιρίων και των υποδομών του», δήλωσε.

«Ως πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, είμαι βαθύτατα πληγωμένη βλέποντας ότι οι προειδοποιήσεις μου επιβεβαιώθηκαν με τόσο οδυνηρό τρόπο», πρόσθεσε η Λορένς ντε Καρ, αναγνωρίζοντας πως το περιστατικό ήρθε να επιβεβαιώσει τα χρόνια προβλήματα υποδομών και ασφάλειας στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ