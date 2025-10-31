Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»

Η διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου αποκάλυψε «χρόνια υποτίμηση των κινδύνων εισβολής», όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Παρασκευή. Η υπουργός ανακοίνωσε τη διενέργεια «ολικού ελέγχου των κινδύνων εισβολής και κλοπής στο μουσείο έως το τέλος του 2025».

Σύμφωνα με τη Ντατί, η προκαταρκτική έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Υποθέσεων (Igas) – η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί – αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στα μέσα ασφαλείας, «ακατάλληλη διακυβέρνηση» σε σχέση με τους υφιστάμενους κινδύνους και «εντελώς απαρχαιωμένα πρωτόκολλα» αντίδρασης σε περιστατικά κλοπής ή εισβολής.

«Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια οι κίνδυνοι διάρρηξης και κλοπής έχουν συστηματικά υποτιμηθεί στο Λούβρο», ανέφερε η υπουργός, τονίζοντας ότι απαιτούνται «άμεσα μέτρα». Όπως πρόσθεσε, στον εξωτερικό χώρο του μουσείου θα τοποθετηθούν «ειδικά συστήματα» που θα εμποδίζουν τους επίδοξους εισβολείς, ενώ η «εκπαίδευση των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια θα καταστεί υποχρεωτική και συστηματική».

Η Ντατί ανακοίνωσε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου θα συγκληθεί εκτάκτως «προκειμένου να επανεξετάσει τη διακυβέρνηση και την οργανωτική δομή του Λούβρου» και να δημιουργήσει «μια νέα διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας υπό την προεδρία του ιδρύματος».

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την ακρόασή της στη Γερουσία, η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, επισημαίνοντας ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για την κατάσταση του μουσείου. «Από την ανάληψη των καθηκόντων μου τον Σεπτέμβριο του 2021, δεν σταμάτησα να επισημαίνω στην πολιτική μας ηγεσία, στους βουλευτές και στα μέσα ενημέρωσης την κατάσταση φθοράς και γενικής απαξίωσης του Λούβρου, των κτιρίων και των υποδομών του», δήλωσε.

«Ως πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, είμαι βαθύτατα πληγωμένη βλέποντας ότι οι προειδοποιήσεις μου επιβεβαιώθηκαν με τόσο οδυνηρό τρόπο», πρόσθεσε η Λορένς ντε Καρ, αναγνωρίζοντας πως το περιστατικό ήρθε να επιβεβαιώσει τα χρόνια προβλήματα υποδομών και ασφάλειας στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



