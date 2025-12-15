Γαλλία: Κλειστό το Μουσείο του Λούβρου, απογοήτευση για χιλιάδες τουρίστες

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ μίας επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο – ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Το Λούβρο βρίσκεται σε αναταραχή μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου.

Το μουσείο χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια αίθουσα τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου και παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



