Γαλλία: Κλήση από υπουργό Υγείας για χρήση μάσκας λόγω έξαρσης γρίπης

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επαναφέρουν τη χρήση μάσκας και να τηρούν βασικά προληπτικά μέτρα, εν μέσω επιτάχυνσης της εποχικής επιδημίας γρίπης.

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η Ριστ τόνισε τη σημασία της μάσκας σε περιπτώσεις συμπτωμάτων κρυολογήματος ή γρίπης, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. «Όλοι οι Γάλλοι το γνωρίζουν, αλλά είναι καθήκον μου να το υπενθυμίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιδημία γρίπης έχει επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες σε σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας, με αριθμούς που χαρακτηρίζονται συνηθισμένοι για την εποχή. Η υπουργός επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για εμβολιασμό ευάλωτων ομάδων, όπως άτομα άνω των 65 ετών και έγκυες γυναίκες.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία καθημερινών μέτρων πρόληψης, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και ο καλός αερισμός κλειστών χώρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



