Γαλλία: Κλήση από υπουργό Υγείας για χρήση μάσκας λόγω έξαρσης γρίπης

Η Στεφάνι Ριστ προτρέπει τους Γάλλους να φορούν μάσκα και να εμβολιαστούν εν μέσω επιδημίας γρίπης που πλήττει όλη τη χώρα.

Γαλλία: Κλήση από υπουργό Υγείας για χρήση μάσκας λόγω έξαρσης γρίπης
18 Δεκ. 2025 9:03
Pelop News

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επαναφέρουν τη χρήση μάσκας και να τηρούν βασικά προληπτικά μέτρα, εν μέσω επιτάχυνσης της εποχικής επιδημίας γρίπης.

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η Ριστ τόνισε τη σημασία της μάσκας σε περιπτώσεις συμπτωμάτων κρυολογήματος ή γρίπης, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. «Όλοι οι Γάλλοι το γνωρίζουν, αλλά είναι καθήκον μου να το υπενθυμίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιδημία γρίπης έχει επεκταθεί τις τελευταίες ημέρες σε σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας, με αριθμούς που χαρακτηρίζονται συνηθισμένοι για την εποχή. Η υπουργός επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για εμβολιασμό ευάλωτων ομάδων, όπως άτομα άνω των 65 ετών και έγκυες γυναίκες.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία καθημερινών μέτρων πρόληψης, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και ο καλός αερισμός κλειστών χώρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 Λευκωσία: Επίθεση με κροτίδες στο σπίτι του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ
21:21 Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, του πήραν το δίπλωμα
21:11 «Ούτε τρελή είναι, ούτε χαζή, ψάχνει την πολιτική της επιβίωση», Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου
20:58 Αναστασίου στον Peloponnisos FM: «Στόχος των γυναικών του ΝΟΠ η παραμονή»
20:48 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ με προβάδισμα 12,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το 71% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών
20:36 «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι»: Εκτοξεύτηκε στα 50 δισ. ευρώ το χρέος
20:26 «Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του», η εξομολόγηση της Λένας Μαντά
20:16 Σύλληψη δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών: Κατασχέθηκαν πάνω από 17 κιλά κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
20:04 Καιρός: Ηλιόλουστος γενικά αύριο (19/12/2025) με νεφώσεις στα Δυτικά
20:01 Η Αντωνίου «σφυρίζει» το ντέρμπι Ατρόμητος – Αχαϊκή
19:50 Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!
19:44 5 λάθη στη θέρμανση με κλιματιστικό που φουσκώνουν τον λογαριασμό
19:42 Τεχνικός Ασφαλείας: Ο Αόρατος Φύλακας της Επιχείρησης
19:41 ΗΠΑ: Κυρώσεις σε δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου γιατί έκαναν έρευνα για το Ισραήλ
19:40 Botox και Υαλουρονικό: το “δίδυμο” της φυσικής ανανέωσης με εξατομικευμένο πλάνο
19:38 Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις νέας γενιάς στα διαγνωστικά κέντρα Σακαρέλλος
19:30 Covid: Έξι και 99 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα, ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης
19:23 Φρεγάτα Κίμων: Η πρώτη ελληνική Belharra εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού, ΒΙΝΤΕΟ
19:12 Μαθητής κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή και κατέληξε στο νοσοκομείο!
19:00 Ποιοι ξεχωρίζουν μέσα στη δυστοπία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ