Γαλλία – Κορονοϊός: Σχεδόν 400 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Τριακόσιοι ενενήντα τρεις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για τον χειρότερο απολογισμό 24ώρου από τον περασμένο Απρίλιο. Από την αρχή της πανδημίας η Γαλλία αριθμεί συνολικά 101.723 θύματα.

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα ήταν 108.481, ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3.776 ασθενείς, 16 περισσότεροι από χθες.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/koronoios-gallia-sxedon-400-thanatoi-to-teleytaio-24oro

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram