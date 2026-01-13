Γαλλία: Κρίνεται το μέλλον της Λεπέν

Η εκδίκαση της έφεσης της ακροδεξιάς πολιτικού ενάντια στην στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων για μια πενταετία σταθμός για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι η εκδίκαση της έφεσης της Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του Εθνικού Συναγερμού, που είχαν καταδικαστεί για την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ. Η ίδια η Λεπέν είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια, τα δύο από τα οποία με αναστολή. Πολύ σημαντικότερη ήταν η απόφαση άρσης του δικαιώματός της του εκλέγεσθαι για μια πενταετία.

Αν τελικά η απόφαση αυτή δεν αναιρεθεί, τότε η Λεπέν δεν θα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Αυτή τη στιγμή σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις προηγείται και μια εκλογή της είναι πιθανότερη από κάθε άλλη φορά. Υπενθυμίζεται ότι η Λεπέν έχει κατέβει ως τώρα τρεις φορές υποψήφια και το 2017 και το 2022 είχε καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Έτοιμος ο Μπαρντελά

Αν τελικά δεν αλλάξει η αρχική απόφαση τότε ως πιθανότερο σενάριο θεωρείται να πάρει το χρίσμα ως υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος ο επισήμως επικεφαλής του Ζορντάν Μπαρντελά, για τον οποίον τα προγνωστικά είναι επίσης θετικά. Από την άλλη εκτιμάται ότι αν τώρα ο Μπαρντελά κατέβαινε ως υποψήφιος ουσιαστικά θα έπαιρνε την πρωτοκαθεδρία εντός του κόμματος, την οποία δύσκολα θα «επέστρεφε«, κάτι που δεν αποτελεί απαραιτήτως επιθυμία της Λεπέν.

Ο Μπαρντελά πάντως συνεχίζει να δηλώνει απόλυτα πιστός στην πολιτικό που ουσιαστικά τον έφερε στο προσκήνιο και να εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς αυτή, υιοθετώντας πλήρως τη δική της υπερασπιστική γραμμή και εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την αθώωση της άτυπης «προϊσταμένης» του. Η Λεπέν είχε κάνει λόγο για «πολιτική δίκη» και για «δίωξη» της από την πλευρά του πολιτικού κατεστημένου σε βάρος της.

Στο πλαίσιο της δίκης είχε αποκαλυφθεί ότι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα που έλαβε η ευρωομάδα του κόμματος δεν πήγαν σε δράσεις που σχετίζονται με το Eυρωκοινοβούλιο, αλλά χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για άλλες ανάγκες του κόμματος, όπως η μισθοδοσία στελεχών του εντός Γαλλίας. Ο Εθνικός Συναγερμός έχει ήδη αναγκαστεί να επιστρέψει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στήριξη από Τραμπ

Ο Εθνικός Συναγερμός ξεκίνησε μετά την καταδικαστική απόφαση εκστρατεία στο διαδίκτυο με σύνθημα «Ελευθερία για τη Μαρίν Λεπέν». Έλαβε μάλιστα και στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «κυνήγι μαγισσών» της Αριστεράς ενάντια στην εθνικιστική παράταξη. Στη συνωμοσιολογία που αναπτύχθηκε στη συνέχεια, το στρατόπεδο της Λεπέν υποστήριξε ότι η Γαλλίδα δικαστής αποφάσισε κάτω από πίεση, δεχόμενη ακόμα και απειλές για τη ζωή της.

