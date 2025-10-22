Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν

Τέσσερις μέρες μετά τη θρασύτατη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου (19.10.2025), με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι και τις ελπίδες για την ανεύρεση των αυτοκρατορικών κοσμημάτων εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ να εξανεμίζονται, ληστές αφαίρεσαν σχεδόν 2.000 νομίσματα

22 Οκτ. 2025 16:36
Λίγες μόλις ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία και την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων, στόχος ληστών έγινε το Μουσείο Denis Diderot στην πόλη Λανγκρ.

Τέσσερις μέρες μετά τη θρασύτατη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου (19.10.2025), με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι και τις ελπίδες για την ανεύρεση των αυτοκρατορικών κοσμημάτων εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ να εξανεμίζονται, ληστές αφαίρεσαν σχεδόν 2.000 νομίσματα, εκ των οποίων 1.633 ήταν ασημένια και 319 χρυσά, της περιόδου 1790–1840, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του κτιρίου του μουσείου το 2011.


Σε ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή της Λανγκρ καταδίκασε τη ληστεία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού απέναντι στην ιστορία και την τέχνη».

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων της Γαλλίας, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ώρες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για συστημική αποτυχία στα μέτρα προστασίας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
