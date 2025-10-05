Γαλλία: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Λεκορνί

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η γαλλική προεδρία.

Σε κάποια από τα βασικά υπουργεία δεν έχουν γίνει αλλαγές, με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό να παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο Δικαιοσύνης και ο Μπρυνό Ρεταϊγιό στο Εσωτερικών.

Παράλληλα, ο Μπρουνό Λεμέρ επιστρέφει στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Άμυνας.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί μπαίνουν στο κυβερνητικό σχήμα, η Ελιζαμπέτ Μπορν στο Εθνικής Παιδείας και ο Μανουέλ Βαλς στο υπουργείο Υπερπόντιων Εδαφών.

Στο Εργασίας υπουργός θα είναι η Κατρίν Βωτράν και στο Πολιτισμού η Ρασιντά Ντατί.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα.

