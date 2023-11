Γαλλία: Νέο κρούσμα αντισημιτισμού σε γραμμή του μετρό στο Παρίσι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα 24ωρο μετά τις ζωγραφιές με το Αστέρι του Δαβίδ σε 60 κτίρια -πολυκατοικίες και επιχειρήσεις – στο Παρίσι, οι επιβάτες μιας γραμμής του μετρό είχαν μία δυσάρεστη έκπληξη.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, την Τετάρτη ομάδα ατόμων άρχισε να κάνει μέσα στο μετρό «απαράδεκτα και αναξιοπρεπή» σχόλια, κυρίως για όσους ασπάζονται τον Ιουδαϊσμό.

« Nique les juifs et Nique ta mère,

Vive la Palestine Ouais Ouais,

Nique les juifs et les grands-mères,

On est des nazis et fiers »

Y’a pas à dire. L’#antisemitisme vit ses plus belles heures… 🤮 pic.twitter.com/vDgcRzY2EQ

— Rémi Kasprzyk (@KasprzykRemi) November 1, 2023