Γαλλία: Ο Λεκορνί φαίνεται να ξεπερνά τις ψηφοφορίες δυσπιστίας

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να επιβιώσει από τις δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας στη Βουλή, αφού πάγωσε προσωρινά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εξασφαλίζοντας τη στήριξη των Σοσιαλιστών.

Ο Λεκορνί, που ορίστηκε εκ νέου Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετώπιζε την προοπτική σύντομης δεύτερης θητείας, μέχρι να κάνει την παραχώρηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση την Τρίτη. Οι Σοσιαλιστές ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν τις μομφές που κατέθεσαν η Ακρα Αριστερά και το ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό».

Παρά την επικείμενη στήριξη, παραμένει αβεβαιότητα για τυχόν αντάρτες από Σοσιαλιστές ή Ρεπουμπλικάνους. Οι βουλευτές που θα ψηφίσουν κατά του Λεκορνί ανέρχονται σε 265, ενώ απαιτούνται 289 ψήφοι για την απομάκρυνσή του.

Με την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αφαιρείται ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής παρακαταθήκης του Μακρόν, σε μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Η χώρα παραμένει σε κρίση μετά τις βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού του 2024, με κυβερνήσεις μειοψηφίας να δυσκολεύονται να περάσουν προϋπολογισμούς.

Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές επιχειρούν να εντάξουν στον προϋπολογισμό του 2026 φόρο στους δισεκατομμυριούχους, ενισχύοντας τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



