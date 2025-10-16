Γαλλία: Ο Λεκορνί φαίνεται να ξεπερνά τις ψηφοφορίες δυσπιστίας

Παραμένει αβεβαιότητα για τυχόν αντάρτες από Σοσιαλιστές ή Ρεπουμπλικάνους.

Γαλλία: Ο Λεκορνί φαίνεται να ξεπερνά τις ψηφοφορίες δυσπιστίας
16 Οκτ. 2025 9:32
Pelop News

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να επιβιώσει από τις δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας στη Βουλή, αφού πάγωσε προσωρινά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εξασφαλίζοντας τη στήριξη των Σοσιαλιστών.

Ο Λεκορνί, που ορίστηκε εκ νέου Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετώπιζε την προοπτική σύντομης δεύτερης θητείας, μέχρι να κάνει την παραχώρηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση την Τρίτη. Οι Σοσιαλιστές ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν τις μομφές που κατέθεσαν η Ακρα Αριστερά και το ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό».

Παρά την επικείμενη στήριξη, παραμένει αβεβαιότητα για τυχόν αντάρτες από Σοσιαλιστές ή Ρεπουμπλικάνους. Οι βουλευτές που θα ψηφίσουν κατά του Λεκορνί ανέρχονται σε 265, ενώ απαιτούνται 289 ψήφοι για την απομάκρυνσή του.

Με την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αφαιρείται ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής παρακαταθήκης του Μακρόν, σε μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Η χώρα παραμένει σε κρίση μετά τις βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού του 2024, με κυβερνήσεις μειοψηφίας να δυσκολεύονται να περάσουν προϋπολογισμούς.

Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές επιχειρούν να εντάξουν στον προϋπολογισμό του 2026 φόρο στους δισεκατομμυριούχους, ενισχύοντας τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:18 Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού
12:18 Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
12:12 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: «TELL ME» του Γιώργου Μαραζιώτη – Η φωνή των εργαζομένων
12:11 Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας
12:09 Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του
12:07 Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»
12:01 Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
12:00 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά
11:55 Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
11:54 Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο της Ρωσίας
11:49 Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ
11:49 Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
11:46 Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός
11:40 Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια
11:33 Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές
11:29 Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
11:26 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο
11:24 Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας
11:23 Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ
11:21 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν κάνει διπλωματία αδράνειας αλλά δράσης – Ειρήνη με ισχύ, όχι με αδυναμία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ