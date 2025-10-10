Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί

Μέρα εξελίξεων είναι η σημερινή για την Γαλλία, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο πρωθυπουργό, που θα αναλάβει να βγάλει τη χώρα από το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Στριμωγμένος στη γωνία και με τη δημοτικότητά του σε ιστορικό χαμηλό ο Μακρόν προσκάλεσε τους αρχηγούς όλων των κομμάτων πλην της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» των Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά και τη ριζοσπαστική αριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν στο Ελιζ΄στις 2.30 μ.μ. τοπική ώρα (3.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα επιλέξει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής τον νέο ένοικο του πρωθυπουργικού μεγάρου Ματινιόν μετά την παραίτηση τη Δευτέρα του έβδομου πρωθυπουργού του, του Σεμπαστιάν Λεκρονί μετά το πολύμηνο αδιέξοδο αναφορικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας.

Ο κεντρώος πρόεδρος, που αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική κρίση της προεδρίας του από το 2017, δεν έχει ακόμη απευθυνθεί στο κοινό. Ο Λεκορνί, πιστός συνεργάτης του Μακρόν, δέχθηκε να παραμείνει για δύο επιπλέον ημέρες στο πόστο του για να μιλήσει με όλα τα πολιτικά κόμματα και το βράδυ της Τετάρτης μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ένα νέο υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσε να περάσει έναν προϋπολογισμό για το 2026 από την Εθνοσυνέλευση.

Οι δύο προκάτοχοί του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, ανατράπηκαν σε μια αντιπαράθεση σχετικά με τα νομοσχέδια δαπανών, και η νέα σύνθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε την Κυριακή ο Λεκορνί επικρίθηκε ότι δεν ήταν «μία από τα ίδια».

Τα ονόματα που ακούγονται

Ο Λεκορνί, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας για τρία χρόνια, δεν έδωσε καμία ένδειξη για το ποιος θα είναι ο επόμενος διάδοχός του στην πρωθυπουργία. Ισχυρίστηκε ότι η αποστολή του είχε ολοκληρωθεί, αλλά αρκετοί πολιτικοί πιστεύουν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να τον χρίσει εκ νέου πρωθυπουργό διακινδυνεύοντας να εξοργίσει την αντιπολίτευση και να προκαλέσει μια ακόμη πρόταση μομφής.

Άλλοι έχουν δηλώσει ότι ο Ζαν-Λουί Μπορλό, πρώην υπουργός υπό τους δεξιούς προέδρους Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζί, θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός υποψήφιος. Ωστόσο, ο 74χρονος κεντρώος πολιτικός δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είχε ακούσει τίποτα γι’ αυτό και ότι δεν είχε καμία επαφή με το γραφείο του Μακρόν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτοί οι δεκαοκτώ μήνες [μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027] να είναι χρήσιμοι». Κάλεσε ακόμη τη μελλοντική κυβέρνηση να καταρτίσει οδικό χάρτη, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε έναν προϋπολογισμό.

Ο ΓΓ των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ και ο ΓΓ του τοτυ Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, κάλεσαν τον Μακρόν να επιλέξει τη «συγκατοίκηση» με την Αριστερά χρίζοντας πρωθυπουργό κάποιον από τις τάξεις της.

