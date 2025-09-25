Γαλλία: Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί – Η υπόθεση με τον Καντάφι στοίχισε στον πρώην Πρόεδρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Γάλλος πρόεδρος της Γαλλίας άσκησε άμεσα έφεση, αναστέλλοντας την ποινή μέχρι την έκβαση της υπόθεσης.

25 Σεπ. 2025 14:20
Pelop News

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών επέβαλε το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Το δικαστήριο επέβαλε ακόμη στον Σαρκοζί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Ειδικότερα η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρινό εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε – χωρίς πάντως να αποκλείει πως συνέβη.

 

 

Σύμφωνα με το Reuters, η καταδίκη του Σαρκοζί σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος, ανεξαρτήτως από το αν και πότε θα ασκήσει έφεση, θα οδηγηθεί στη φυλακή σε χρόνο που θα αποφασιστεί εντός της ημέρας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη στο δικαστήριο, έχει διαμηνύσει πως θα εφεσιβάλλει την απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα η γαλλική Δικαιοσύνη είχε κρίνει ένοχο Σαρκοζί για εγκληματική δραστηριότητα, σε μια δίκη στην οποία κατηγορήθηκε ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση από τον Μουαμάρ Καντάφι για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007.

Κρίθηκε αθώος για όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.

Από το 1945, μόνο ένας ακόμη Γάλλος πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί: ο Ζακ Σιράκ, το 2011, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος όταν ήταν δήμαρχος Παρισιού. Από την αποχώρησή του από την προεδρία, ορισμένες υποθέσεις κατά του Σαρκοζί αρχειοθετήθηκαν, άλλες όμως κατέληξαν σε καταδίκες.

Το 2021 κρίθηκε ένοχος για προσπάθεια να αποσπάσει πληροφορίες από δικαστή σχετικά με υπόθεση εις βάρος του. Η ποινή του επικυρώθηκε σε έφεση το 2022 και εκτίθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το έβγαλε φέτος, καθώς στα 70 μπορεί να ζητήσει υπό όρους αποφυλάκιση.

Την ίδια χρονιά καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της ανεπιτυχούς εκστρατείας επανεκλογής του το 2012, η οποία υπερέβη κατά πολύ τα ανώτατα όρια δαπανών. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί ακόμη στην κατ’ έφεση διαδικασία.
