Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης

Σε κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιχειρεί να διασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες εκλογές.

08 Οκτ. 2025 11:09
Pelop News

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι διαφαίνεται «πραγματική βούληση» ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για την επίτευξη συμφωνίας επί του κρατικού προϋπολογισμού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Le Monde.

«Υπάρχει μια επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός πριν από το τέλος του έτους», τόνισε ο Λεκορνί από το Ματινιόν, σημειώνοντας ότι «αυτή η επιθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση, που προφανώς απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης».

Ο Λεκορνί, ο οποίος έχει αναλάβει από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την αποστολή να διερευνήσει πιθανούς συμβιβασμούς με την αντιπολίτευση, ανέφερε ότι οι επαφές του με τους θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες έχουν ήδη αποφέρει ενθαρρυντικά σημάδια προόδου.

«Έχω κάθε λόγο να σας πω ότι, ανάμεσα στα καλά νέα, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, την κυρία Μπρον-Πιβέ, και με τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον Ζεράρ Λαρσέ, καθώς και με τα πολιτικά κόμματα –την UDI, το LIOT, τους Ρεπουμπλικάνους, το Place Publique, το MoDem, το Horizon, την Renaissance και άλλους– δείχνουν ότι υπάρχει η επιθυμία να εγκριθεί προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του προηγήθηκε σειράς συναντήσεων με εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης: το πρωί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ ακολούθησαν οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές.

Ο Λεκορνί είχε ανακοινώσει ήδη από τη Δευτέρα, μετά την παραίτησή του, ότι θα πραγματοποιούσε έναν κύκλο επαφών με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων έως την Τετάρτη, σε μια ύστατη προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση γύρω από τον προϋπολογισμό και να αποφευχθεί ένα νέο κύμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα.
