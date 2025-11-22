Γαλλία: Σχεδόν ομόφωνο «όχι» στον προϋπολογισμό του 2026 – Μόνο ένας βουλευτής ψήφισε υπέρ

Σε μια πρωτοφανή κοινοβουλευτική εξέλιξη, η κάτω Βουλή της Γαλλίας απέρριψε σχεδόν ομόφωνα τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, σηματοδοτώντας σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση και ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας.

Με 404 ψήφους κατά και μόλις μία υπέρ, η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία απέρριψε τα ξημερώματα του Σαββάτου το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού για το 2026, σε μια από τις σπανιότερες και πιο ηχηρές κοινοβουλευτικές αποδοκιμασίες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού κατέληξε σε σχεδόν καθολική απόρριψη, εξέλιξη που τα γαλλικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως «πολύ άσχημο οιωνό» για την τελική ψήφισή του. Η διαδικασία ήρθε μετά από εβδομάδες συζητήσεων και περίπου 125 ώρες κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, κυρίως γύρω από τον φόρο κληρονομιάς και τον φορολογικό συντελεστή μεγάλων εταιρειών.

Στην ψηφοφορία, 404 βουλευτές καταψήφισαν το σχέδιο, ένας —ο Χάρολντ Χιουάρτ από την κεντρώα ομάδα Λιότ— ψήφισε υπέρ, ενώ 84 βουλευτές απείχαν. Είναι η πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός απορρίπτεται τόσο συντριπτικά.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση, καθώς τώρα το κείμενο επιστρέφει στη Γερουσία για νέα εξέταση την επόμενη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Λεκορνί είχε ήδη προβεί σε συμβιβασμούς για να ικανοποιήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αλλαγές δεν στάθηκαν αρκετές για να εξασφαλιστεί η έγκριση της κάτω Βουλής.

Η στάση των βουλευτών αποτυπώνει την ασυνήθιστη ένταση που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας και προϊδεάζει για μια δύσκολη συνέχεια στη μάχη για την έγκριση του προϋπολογισμού.

