Γαλλία: Συγκρούστηκαν δύο τραμ στο Στρασβούργο – Δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο τραμ στο Στρασβούργο.

Η νομαρχία αναφερει ότι τουλαχιστον 30 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και από αυτούς οι 15 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν υπάρχει νεκρός.

Το ατύχημα έγινε στις 15:35 (τοπική ώρα, 16:35 στην Ελλάδα) μέσα σε τούνελ όταν ένα από τα τραμ συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου.

Επιβάτης που ήταν μέσα σε τραμ είπε ότι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τα παράθυρα έσπασαν και άνοιξαν και έπεσαν οι πόρτες. Ο κόσμος φώανζε, άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες», ανέφεραν.

🇫🇷🚨 JUST IN: Two trams have collided in Strasbourg, France, at the city’s train station!

According to police sources, the incident left between 20 and 30 people injured. Reports from locals indicate that five individuals are in critical condition.#France #Accident pic.twitter.com/0Xg46HKGdL

— Global War Report. (@GlobeWarReport) January 11, 2025