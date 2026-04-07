Γαλλία: Συγκρούστηκε τρένο με όχημα στρατιωτικής φάλαγγας-Νεκρός ο μηχανοδηγός

Στο τρένο υψηλής ταχύτητας επέβαιναν 243. Νεκρός φέρεται να είναι ο μηχανοδηγός, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του μετά τη σύγκρουση.

07 Απρ. 2026 11:16
Pelop News

Τραγωδία στην Γαλλία, όπου επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με βαρύ όχημα στρατιωτικής φάλαγγας, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό του γαλλικού στρατού ξηράς, σε διάβαση ισόπεδης διέλευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 τοπική ώρα στη γραμμή που συνδέει τη Μπετίν με τη Λανς, με την εφημερίδα Le Parisien να κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Οι γαλλικές Αρχές κάνουν λόγο για δυστύχημα σε φυλασσόμενη διάβαση, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης.

Στο τρένο υψηλής ταχύτητας επέβαιναν 243. Νεκρός φέρεται να είναι ο μηχανοδηγός, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του μετά τη σύγκρουση.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μπετίν και Λανς έχει διακοπεί τουλάχιστον έως το τέλος της ημέρας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις καταγράφονται και σε άλλες γραμμές της περιοχής, όπως οι συνδέσεις Λιλ–Μπετίν, Λιλ–Λανς και Λιλ–Ντουαί.

Όπως ανακοίνωσαν οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι (SNCF), η ηλεκτροδότηση του δικτύου διακόπηκε για λόγους ασφαλείας μετά το ατύχημα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις μετακινήσεις.

Στο σημείο ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SNCF, Ζαν Καστέξ, προκειμένου να αξιολογήσουν από κοντά την κατάσταση.

Άγνωστα ακόμη τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή τεχνικής βλάβης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ατυχήματα σε διάβαση στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
12:25 Γαστούνη: Τρεις ανήλικοι άρπαξαν 150 ευρώ από παντοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης – Ο ένας καταζητούνταν για κλοπές
12:21 Μεσολόγγι: Ο Δήμος υπερασπίζεται τον ασπασμό της «Εικόνας της Εξόδου» από τον Μητσοτάκη – «Ιερό σύμβολο πίστης και μνήμης»
12:19 Λιτοχωρό: Και βουνό και θάλασσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
