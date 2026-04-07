Γαλλία: Συγκρούστηκε τρένο με όχημα στρατιωτικής φάλαγγας-Νεκρός ο μηχανοδηγός

Τραγωδία στην Γαλλία, όπου επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με βαρύ όχημα στρατιωτικής φάλαγγας, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό του γαλλικού στρατού ξηράς, σε διάβαση ισόπεδης διέλευσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 τοπική ώρα στη γραμμή που συνδέει τη Μπετίν με τη Λανς, με την εφημερίδα Le Parisien να κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Οι γαλλικές Αρχές κάνουν λόγο για δυστύχημα σε φυλασσόμενη διάβαση, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης.

Στο τρένο υψηλής ταχύτητας επέβαιναν 243. Νεκρός φέρεται να είναι ο μηχανοδηγός, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του μετά τη σύγκρουση.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μπετίν και Λανς έχει διακοπεί τουλάχιστον έως το τέλος της ημέρας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις καταγράφονται και σε άλλες γραμμές της περιοχής, όπως οι συνδέσεις Λιλ–Μπετίν, Λιλ–Λανς και Λιλ–Ντουαί.

Όπως ανακοίνωσαν οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι (SNCF), η ηλεκτροδότηση του δικτύου διακόπηκε για λόγους ασφαλείας μετά το ατύχημα, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις μετακινήσεις.

Στο σημείο ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SNCF, Ζαν Καστέξ, προκειμένου να αξιολογήσουν από κοντά την κατάσταση.

Άγνωστα ακόμη τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή τεχνικής βλάβης, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ατυχήματα σε διάβαση στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

