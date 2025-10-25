Γαλλία: Το Λούβρο μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα “Απόλλων” του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

25 Οκτ. 2025 16:30
Το Λούβρο μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, έπειτα από μια παράτολμη διάρρηξη στο φως της ημέρας την περασμένη εβδομάδα που αποκάλυψε την ευαλωτότητα του διάσημου μουσείου.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.
