Γάνδη: Η γοητεία του Βελγίου, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, και αναφερόμαστε στη Γάνδη η οποία έχει το δικό της μέρος στην τουριστική ατζέντα της χώρας, και όχι άδικα. Το αλλοτινό κέντρο εμπορίου μαλλιού και υφασμάτων έχει διατηρήσει την παλιά του αίγλη σε όλο το ιστορικό του κέντρο και αξίζει να το εξερευνήσετε.

Η πόλη της Γάνδης, που απλώνεται βορειοδυτικά των Βρυξελλών, αποτελεί την πρωτεύουσα της Ανατολικής Φλάνδρας. Διαθέτει ένα σημαντικό λιμάνι, έναν από τους πιο κομβικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας και ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Βελγίου. Παρά το αστικό και βιομηχανικό της προφίλ, διατηρεί ένα υπέροχα διατηρημένο μεσαιωνικό και αναγεννησιακό ιστορικό κέντρο, με ποτάμια και κανάλια, λιθόστρωτα δρομάκια, μεγαλοπρεπείς γοτθικούς ναούς, μουσεία και γκαλερί.

Αν βρεθείτε στις Βρυξέλλες και θέλετε να κάνετε μια κοντινή εξόρμηση, η Γάνδη είναι μια εξαιρετική επιλογή, καθώς απέχει μόλις 54 χλμ. από την πρωτεύουσα του Βελγίου και μπορείτε να φτάσετε εκεί σε λιγότερο από μία ώρα. Η πόλη αντλεί τη γοητεία της από την υπέροχη αρχιτεκτονική της, καθώς και από τα κανάλια που χωρίζουν τις συνοικίες της σε μικρά «κομμάτια». Η Παλιά Πόλη, όπου ξεδιπλώνεται η παραμυθένια πλευρά της Γάνδης, αναπτύσσεται γύρω από το Ιστορικό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό στην πλατεία του St. Bavo. Ο Καθεδρικός Ναός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Στην ίδια τοποθεσία, λέγεται πως το 942 υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον Αγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ενώ στα μέσα του 12ου αιώνα χτίστηκε μια ρομανική εκκλησία.

Απέναντι από τον Καθεδρικό βρίσκεται το Καμπαναριό της Γάνδης, που χρονολογείται από τις αρχές του 14ου αιώνα. Κατασκευάστηκε από γκρίζο ασβεστόλιθο, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Γάνδη με πλοία από το Tournai. Ο μηχανισμός του ρολογιού του πύργου, αν και κατασκευάστηκε το 1913, εξακολουθεί να λειτουργεί χειροκίνητα από τους σημερινούς «φρουρούς του πύργου». Το καμπαναριό αρχικά ήταν ένα αυτοτελές κτήριο, όμως το 1425 ανεγέρθηκε δίπλα του το Cloth Hall, που προοριζόταν να γίνει το κέντρο του εμπορίου μαλλιού και υφασμάτων. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε η κατασκευή του, η βιομηχανία υφασμάτων είχε ήδη περάσει την ακμή της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Ετσι, το κτίριο παρέμεινε ημιτελές για αιώνες, μέχρι να ολοκληρωθεί στις αρχές του 20ού αιώνα.

Λίγα στενά κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το Werregarenstraatje, γνωστό και ως «το δρομάκι του γκράφιτι». Ένα στενό που είναι ζωγραφισμένο με έργα γκράφιτι τα οποία αλλάζουν συνεχώς. Δυο ακόμα γειτονιές που αξίζει να επισκεφθείτε είναι οι Graslei και Korenlei που βρίσκονται αντικριστά στις όχθες του ποταμού Λυς λίγο πιο πάνω από τη γέφυρα του Αγίου Μιχαήλ. Οι βάρκες δένουν σε αυτά τα σημεία από τον 11ο αιώνα μέχρι και σήμερα ενώ κάποια από τα όμορφα κτίρια γύρω γύρω αποτελούν μέρος της εμπορικής ιστορίας της πόλης.

Εδώ, μπορείτε να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ένα γεύμα, έναν καφέ ή ένα ωραίο απεριτίφ. Για μια πιο μποέμ εμπειρία, μπορείτε να περιπλανηθείτε στη συνοικία Πάτερσολ μια παλιά εργατική γειτονιά που έχει ένα πιο χαλαρό ύφος με αρκετά εστιατόρια και καφέ. Σημειώστε ότι η Γάνδη ανήκει στις Δημιουργικές Πόλεις της UNESCO στον τομέα της μουσικής οπότε ρίξτε μια ματιά στις συναυλίες της πόλης πριν την επισκεφθείτε. Επίσης μια βαρκάδα στα κανάλια θα σας βοηθήσει να δείτε πολλές γειτονιές γρήγορα και εύκολα.

