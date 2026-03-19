Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα
Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στη Γαστούνη, έπειτα από καταγγελία για κλοπή προϊόντων από μίνι μάρκετ. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα ενός από τους ανήλικους για παραμέληση εποπτείας.
Στα χέρια των αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού βρέθηκαν στη Γαστούνη τρεις ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι τρεις ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν προϊόντα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.
Διαβάστε επίσης: Ηλεία: Η ΕΛΑΣ ψάχνει τον άνδρα που άρπαξε τα παιδιά του από το σπίτι και εξαφανίστηκε
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι ανήλικοι φέρονται να έκλεψαν από το κατάστημα ηλεκτρονικά τσιγάρα και πακέτα τσιγάρων, με τη συνολική αξία των προϊόντων να υπολογίζεται στα 35 ευρώ.
Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανήλικων, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του παιδιού της.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
