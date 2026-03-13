Ηλεία: Η ΕΛΑΣ ψάχνει τον άνδρα που άρπαξε τα παιδιά του από το σπίτι και εξαφανίστηκε

Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε.

13 Μαρ. 2026 9:17
Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι (12/3) στην περιοχή των Λαστεΐκων Ηλείας, όταν μια οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε καταγγελία για αρπαγή δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrisnews.com, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι Ρομά, με την ένταση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όπως καταγγέλλεται, ο πατέρας των παιδιών να πάρει μαζί του τα δύο ανήλικα, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η καταγγελία της μητέρας στις Αρχές
Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε.

Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στην ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν πληροφορίες και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να κινείται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου, κοντά στη Γαστούνη.

