Γαστούνη: Ανήλικοι «ποντικοί» αποπειράθηκαν να κλέψουν αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν τα ξημερώματα

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν σήμερα τα ξημερώματα στη Γαστούνη δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία ιδιοκτήτη.

Οι νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πηνειού και συνελήφθησαν άμεσα, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



