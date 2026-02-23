Γαστούνη: Θύματα κλοπής και άγριου ξυλοδαρμού περιπτεράς και γιος του
Σύμφωνα με την καταγγελία του περιπτερά δέχθηκαν επίθεση από 20 άτομα ρομά.
Αγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά επειδή νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει δέχθηκαν περιπτεράς και ο γιος του, στη Γαστούνη.
«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σε όλο μου το σώμα, πονάω, ζαλίζομαι», είπε στο STAR ο ιδιοκτήτης περιπτέρου.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.
«Ήρθαν δύο-τρεις. Μετά αυτοί φώναξαν άλλους 15-20 δεν ξέρω πόσοι ήταν. Δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές, διέλυσαν το περίπτερο», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης.
