Γαστούνη: Θύματα κλοπής και άγριου ξυλοδαρμού περιπτεράς και γιος του

Σύμφωνα με την καταγγελία του περιπτερά δέχθηκαν επίθεση από 20 άτομα ρομά.

23 Φεβ. 2026 11:51
Pelop News

Αγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά επειδή νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει δέχθηκαν περιπτεράς και ο γιος του, στη Γαστούνη.

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σε όλο μου το σώμα, πονάω, ζαλίζομαι», είπε στο STAR ο ιδιοκτήτης περιπτέρου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.

«Ήρθαν δύο-τρεις. Μετά αυτοί φώναξαν άλλους 15-20 δεν ξέρω πόσοι ήταν. Δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές, διέλυσαν το περίπτερο», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης.

