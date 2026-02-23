Γαστούνη: Θύματα κλοπής και άγριου ξυλοδαρμού περιπτεράς και γιος του

Αγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 Ρομά επειδή νωρίτερα είχαν αποτρέψει ανήλικο να τους κλέψει δέχθηκαν περιπτεράς και ο γιος του, στη Γαστούνη.

«Πήγα στο νοσοκομείο, έχω ράμματα στο κεφάλι, έχω εκδορές σε όλο μου το σώμα, πονάω, ζαλίζομαι», είπε στο STAR ο ιδιοκτήτης περιπτέρου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.

«Ήρθαν δύο-τρεις. Μετά αυτοί φώναξαν άλλους 15-20 δεν ξέρω πόσοι ήταν. Δυστυχώς μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα, γροθιές, κλωτσιές, διέλυσαν το περίπτερο», περιέγραψε ο ιδιοκτήτης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



