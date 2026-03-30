Γαύδος: Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό μαθητών, το σχέδιο για την επιστροφή με φρεγάτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια πρωτοφανής επιχείρηση για την επιστροφή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η αποστολή είχε ταξιδέψει στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για έναν συμβολικό σκοπό: να συμμετάσχουν οι μαθητές στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και να παρελάσουν μαζί με τα ελάχιστα παιδιά του ακριτικού νησιού. Ωστόσο, το ταξίδι της επιστροφής κατέστη αδύνατο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Το πλοίο που συνδέει τη Γαύδο με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που απαγορεύει τον απόπλου όταν η ένταση των ανέμων ξεπερνά τα 5 μποφόρ. Η παρατεταμένη κακοκαιρία έχει εγκλωβίσει την αποστολή στο νησί, προκαλώντας ανησυχία για τις προμήθειες και την επιστροφή των παιδιών στις υποχρεώσεις τους.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της παρουσίας δεκάδων ανήλικων μαθητών, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές. Όπως ανέφερε ο κ. Ντούτσουλης, υπήρξε ενημέρωση πως εάν ο καιρός δεν επιτρέψει ούτε σήμερα τη μετακίνηση με το πλοίο της γραμμής, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστράτευσης φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για την ασφαλή μεταφορά μαθητών και γονέων προς την Κρήτη.

