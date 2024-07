Γάζα: 13 νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ράφα, Χαν Γιούνις και Νουσέιρατ ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινές δυνάμεις αντιπαρατέθηκαν με μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σε όλη τη Γάζα σήμερα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις νότιες και κεντρικές περιοχές του θύλακα.

Στη Ράφα, μια νότια συνοριακή πόλη όπου οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν από τον Μάιο, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε ένα σπίτι, ενώ στην κοντινή Χαν Γιούνις, ένας άνδρας, η σύζυγός του και δύο παιδιά σκοτώθηκαν, ανέφεραν.

Footage reveals part of the destruction brought about by the Israeli occupation military following heavy bombardments in Rafah, southern Gaza. pic.twitter.com/ulVC1zNZmX

— Palestine and MENA Info Center (@PALMENA_IC) July 16, 2024