Γάζα: 52.000 έγκυοι και 36.000 μωρά πίνουν υποχρεωτικά μολυσμένο ή αλμυρό νερό

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για το ανθρωπιστικό δράμα που βιώνουν ευάλωτοι πληθυσμοί στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που δημοσίευσε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Στο ειδικό άρθρο, με τίτλο «Εσωτερική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προτρέπει το Ισραήλ να ανανεώσει την παροχή του νερού στη Γάζα» καταδεικνύονται τα προβλήματα της έλλειψης ανεφοδιασμού στα καύσιμα, σε εγκύους και μωρά, κάτω των έξι ετών.

Ειδικότερα, 52.000 έγκυοι και 36.000 μωρά κάτω των 6 ετών πίνουν υποχρεωτικά μολυσμένο ή αλμυρό νερό, λόγω της απόφασης της ισραηλινής πλευράς να μην επιτραπεί ανεφοδιασμός της Γάζας με καύσιμα, οι μονάδες αφαλάτωσης έχουν μείνει εκτός λειτουργίας.

52,000 pregnant women and over 30,000 babies under six months of age are currently drinking brackish or contaminated water in Gaza, according to an internal U.S. State Department document’s assessmenthttps://t.co/fU6t5A1N3f

— Haaretz.com (@haaretzcom) October 29, 2023