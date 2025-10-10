Γάζα: Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλαμβάνουν τον «έλεγχο» για την εφαρμογή της συμφωνίας

Αμερικανοί στρατιωτικοί πρόκειται ν’ αναλάβουν καθήκοντα ώστε να «επιβλέπουν» και να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας στη Γάζα.

Γάζα: Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλαμβάνουν τον «έλεγχο» για την εφαρμογή της συμφωνίας
10 Οκτ. 2025 9:46
Σύμφωνα με δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχουν περίπου διακόσιοι αμερικανοί στρατιωτικοί πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα ώστε να «επιβλέπουν» και να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θα επιχειρήσουν στρατιωτικοί των ΗΠΑ «μέσα στη Γάζα».

Ο ρόλος που θα τους ανατεθεί θα είναι «να επιβλέπουν, να παρατηρούν, να εγγυηθούν πως δεν θα γίνονται παραβιάσεις, επιδρομές», είπε ο πρώτος αξιωματούχος. Ζητούμενο είναι «πάνω απ’ όλα η επίβλεψη», επέμεινε.

Στην ομάδα των 200 στρατιωτικών θα προστεθούν σύνδεσμοι και ομάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανόν των ΗΑΕ, κατά τον πρώτο αξιωματούχο.

«Η ιδέα είναι να δείξουμε ομαδικό πνεύμα» και «οι Ισραηλινοί προφανώς θα είναι σε μόνιμη επαφή» με την ομάδα των παρατηρητών, είπε.

«Το ότι ενεπλάκη ο ναύαρχος Κούπερ έδωσε πολλή εμπιστοσύνη και ασφάλεια στις αραβικές χώρες και έτσι δείχνουμε στη Χαμάς πως αναλαμβάνουμε σημαντικό ρόλο, ότι ο αμερικανός πρόεδρος αναλαμβάνει πολύ σθεναρή δέσμευση» και παρέχει «εγγυήσεις», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Ο δεύτερος αξιωματούχος έκρινε πως μετά τη συμφωνία διανοίγεται παράθυρο «72 ωρών» κατά το οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν σε συμφωνημένες εκ των προτέρων θέσεις και κατά το οποίο αναμένεται να γίνει η ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων.

Κατόπιν ο σκοπός θα είναι, με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού, να μπουν τα θεμέλια για να αναλάβει «διεθνής δύναμη σταθεροποίησης», συμπλήρωσε.

«Δεν προβλέπεται να σταλούν αμερικανοί στρατιωτικοί μέσα στη Γάζα», το ζητούμενο είναι «να δημιουργηθεί κοινό κέντρο ελέγχου και να ενσωματωθούν άλλες δυνάμεις», επέμεινε η πηγή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ
